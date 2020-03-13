طهران تعلن وفاة القيادي بالحرس الثوري العميد ناصر شعباني نتيجة إصابته بكورونا

2020/03/13 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الإيرانية، وفاة القيادي في الحرس الثوري الإيراني، العميد ناصر شعباني، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، خبر وفاة شعباني الذي شغل في وقت سابق، منصب نائب قائد مقر فيلق “ثأر الله”، التابع للحرس الثوري، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن الماضي، فيما جاء نبأ وفاة شعباني بالتزامن مع إعلان الجهات الصحية الإيرانية، وصول أعداد الإصابات والوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا، الى مستويات غير مسبوقة.

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