2020/03/13 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_سالم ‎"لكنها تدور يا ملوك الطوائف..." د.خالد سالم شهدت الفترة الأخيرة تساقط أفضل مترجمي الإسبانية إلى العربية، مترجمون أثروا المكتبة العربية بأمهات كتب لغة ثيربانتيس، مؤلف رواية دون كيخوتي، أكثر الكتب انشتارًا في العالم بعد الإنجيل.بالأمس ترجل آخرهم، سليمان العطار، أستاذ الأدب الأندلسي في جامعة القاهرة، المثقف الذي تمثل شخصية بطل هذه الرواية، دون كيخوتي نفسه، في صراعه من أجل التغيير وتحدي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#خالد سالم - وداعًا سليمان العطار، دون كيخوتي القرن الحادي والعشرين!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#خالد سالم - وداعًا سليمان العطار، دون كيخوتي القرن الحادي والعشرين!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).