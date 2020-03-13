ميثم الجنابي - الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال العقل الوطني(3-3)

2020/03/13 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(7)من الناحية التاريخية والسياسية «كانت تجربة تشكيل الحكومة العراقية عام 1920 بمثابة الصدمة الكبرى لشيعة العراق»، بحيث تحول إبعادهم عن إدارة الدولة التي انتزعوها بنضالهم ضد الاستعمار البريطاني، إلى أن يكون «فقرة ثابتة غير مدونة في الدستور العراقي، لكنها مقروءة ومستوعبة عند كل ساسة العراق الملكيين والجمهوريين على حد سواء» كما يقول (الإعلان ا......

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