2020/03/13 | 21:49 - المصدر: السومرية نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..طبابة الحشد الشعبي تقوم بتعفير مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..طبابة الحشد الشعبي تقوم بتعفير مطار بغداد ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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