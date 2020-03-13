سائرون: اللجنة السباعية تسعى لتذليل العقبات لحسم رئاسة الوزراء

2020/03/13 | 21:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف سائرون سعي اللجنة السباعية إلى تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر ما بين القوى السياسية لحسم ملف رئاسة الوزراء.

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