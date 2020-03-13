زراعة كوردستان تطمئن بشأن وفرة المنتجات والمواد الغذائية

2020/03/13 | 21:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأنت وزارة الزراعة والمواد المائية في اقليم كوردستان يوم الجمعة السكان بوفرة المواد الغذائية والخضر والفواكه في أسواق الإقليم.

وكان السكان في محافظتي اربيل والسليمانية قد اقبلوا وبشكل كثيف على التسوق بعد اعلان حظر التجوال لمدة 48 ساعة وذلك ضمن التدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ان "اللجنة العليا قررت بأن يمضي التجار المستوردون للمواد الغذائية بعملهم في الاسواق والعلوات في اقليم كوردستان وذلك ضمن اطار القانون والتدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأضاف البيان، "نطمئن الكوردستانيين بأنه لن تحدث أية مشكلة في الحصول على احتياجاتهم اليومية"، مؤكدا استمرار استيراد المستلزمات وفق حاجة السوق.

وتابع بيان الوزارة بانه "ستتم مراقبة الاسعار في السوق لضمان عدم حدوث ما يثقل كاهل المواطنين، ونطمئنهم بان احتياجاتهم اليومية من الخضر والفواكه والغذاء سيتم استيرادها كما في السابق ولا داعي للخوف".

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