تأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021

2020/03/13 | 21:54 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء اليوم الجمعة، قرارا بتأجيل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وقال "كاف" في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "بعد المخاوف المتزايدة من فيروس كورونا الجديد وإعلان منظمة الصحة العالمية الذي وصفه بأنه وباء، قرر CAF تأجيل عدد من المسابقات والمباريات حتى إشعار آخر".

​وأوضح الكاف أن المسابقات التي سيتم تأجيل مبارياتها تأتي على النحو التالي:

تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية 2021: مباريات الجولتين 3 و4 من التصفيات المقررة في الفترة 25 - 31 مارس/آذار 2020.

تصفيات FIFA كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة: المقررة في الفترة من 20 - 22 مارس/آذار 2020 ومن 27 - 29 مارس/آذار 2020.

تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020: المقررة في الفترة من 8-14 أبريل/نيسان 2020.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيانه إنه سيتم الإعلان عن جدول جديد لتلك المباريات في الوقت المناسب.

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