متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس لليومين المقبلين.. امطار رعدية وعواصف قادمة

2020/03/13 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الأقدم في مطار البصرة، صادق العطية، اليوم الجمعة، تطورات حالة الطقس في عموم البلاد ليومي الجمعة والسبت.

وقال العطية في منشور على صفحته في منصته على الفيسبوك، تابعته (بغداد اليوم)، إن منخفض هذه الليلة يتحرك مبتعدا عن اجواء مصر عدا شرقها بعد ان سبب هطولا غزيرا للامطار وسيول وفيضانات وخسائر بشرية ومادية" .

وأضاف، "يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الربيعي على البلاد وكذلك بلاد الشام، ولكن قوته قد ضعفت وشدته تهاوت قليلا، ولكن لا يمنع ان يسبب هطولا غزيرا في بعض الاماكن مع نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار" .

وتابع، أن "الاجواء الليلة غائمة جزئيا او كليا في كافة المدن وهطول الامطار هذه الليلة يشمل كافة المدن تباعا حتى مطلع صباح غد دون أستثناء على شكل زخات امطار رعدية متفاوتة مابين خفيفة الى معتدلة ولكن الغزارة متوقعة في بادية الجنوب والانبار ومناطق من الفرات الاوسط وشمال اربيل والسليمانية".

وبيّن، أن " الرياح الجنوبية الشرقية نشاط عالي هذه الليلة في كافة المدن تقريبا لتصل سرعة هباتها الى (مابين 70- 80) كم في الساعة مسببةً تصاعدا للغبار" .

أما بخصوص طقس يوم السبت، توقع العطية ان "تستمر حالة عدم الاستقرار في معظم مدن البلاد هذا اليوم بقيم ضغط تصل الى 1009 مليبار ويستمر الطقس غائم الى غائم بشكل جزئي بسحب ركامية رأسية وتستمر فرص هطول زخات معتدلة الشدة من الامطار في اغلب المدن مصحوبة بالبرق والرعد على فترات والغزارة واردة في مناطق من الانبار وبادية الجنوب والبصرة وميسان وصلاح الدين والسليمانية وديالى وكركوك وواسط ومدن الفرات الاوسط في فترات متفاوتة"، مضيفاً "ويطرأ أنخفاض على درجات الحرارة هذا اليوم عدة درجات" .

وأوضح ، أن "نشاط عالي الرياح السطحية الجنوبية الشرقية نشاط عالي"، متوقعاً "هبوبها في مناطق عديدة تشمل مدن الوسط ومنها العاصمة بغداد واجزاء من مناطق شرق البلاد والشمالية لتصل سرعة هباتها حوالي 60-70 كم في الساعة مسببه تصاعدا للغبار الذي يقلل من الرؤية الافقية الى مابين 1-2 كم او اقل في المناطق الصحراوية".

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