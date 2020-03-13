2020/03/13 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفط الشمال توقف تسربا للنفط في احد خطوطها الرئيسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 21:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الشمال توقف تسربا للنفط في احد خطوطها الرئيسة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الشمال توقف تسربا للنفط في احد خطوطها الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).