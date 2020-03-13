الخارجية تستدعي السفير الأميركي ماتيو تويلر وتسلمه مذكرة احتجاج

2020/03/13 | 21:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن استدعاء السفير الامريكي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، ردا عىل القصف الامريكي على العراق.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "تُعبّر وزارة الخارجيّة عن رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرّات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبيّ وهي قوات وطنيّة عراقـيّة دافعت عن العراق، ووحدته، وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى دول المنطقة، بل العالم".

واضافت "كما أقدمت القوات الأميركيّة على قصف مطار مدنيّ قيد الإنشاء في كربلاء، وهي مدينة تحظى باحترام وتقديس كبيرين في وجدان الشعب العراقيّ؛ ممّا تسبَّب باستشهاد عدد من المدنيّين، وإصابة آخرين بجُرُوح، فضلاً عن الأضرار المادّيّة التي خلّفها القصف".

وبينت "ترى وزارة الخارجيّة أنّ هذا الخرق يُمثل تأزيماً للأوضاع الأمنيّة في الوقت الذي تتأكّد الحاجة إلى تحشيد الجُهُود باتجاه مُلاحَقة فلول عصابات داعش الإرهابيّة؛ لبسط الأمن، وتثبيت الاستقرار، كما يتنافى وطبيعة الاتفاق بين العراق والتحالف الدوليّ الذي يُفترَض أن يقف معنا في حربنا ضدّ الإرهاب".

واستطردت "تم استدعاء السفير الأميركي ماتيو تويلر من قبل الوكيل الاقدم عبد الكريم هاشم مصطفى في وزارة الخارجيّة اليوم الجمعة، حيث تم إبلاغة بما تقدم وتسليمه مُذكّرة احتجاج، وقد تم إبلاغه بأن الحكومة العراقية سترفع شكوى إلى مجلس الأمن وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسنُوصِل شكوانا إلى كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وسيُسلّم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة رسالتين مُتطابقتين إلى الأمين العامّ، ومجلس الأمن الدولي ،كما تم استقبال السفير البريطاني في العراق واطلاعه على ماتقدم وإبلاغه الاجراءات التي ينوي العراق القيام بها بخصوص الاعتداء الأميركي الاخير".

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