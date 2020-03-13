2020/03/13 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الزراعة، مساء اليوم الجمعة، أن الجزر العشوائي للمواشي يحتوي على مضار كبيرة على صحة المواطنين، ويساعد على انتشار فيروس كورونا.وناشد المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس"، وسائل الاعلام والمواطنين والجهات ذات العلاقة "بمتابعة هذا الأمر" مشيراً الى "أهمية تعاون المواطنين والاعتماد على المجازر الرسمية بدلاً من المجازر العشوائية". وأضاف أنه "بالرغم من وجود تنسيق قديم بين وزارتي الزراعة والداخلية لمنع عمليات الجزر العشوائي، لكن هذه العمليات لا تزال مستمرة، بسبب الاحتيال الذي يمارسه الجزارون، عبر قيامهم بسلخ الأغنام والماشية في وقت متأخر من الليل، وتنظيف المكان قبل وصول القوات الأمنية".واكد على أهمية "تعاون الجميع في الاعتماد على المجازر الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا".وأشار النايف الى "وجود فقرات قانونية رادعة بحق المخالفين، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق القانون، الأمر الذي يشجع بعض المواطنين على ارتكاب مخالفات وتجاوزات في مختلف المجالات".ولفت الى "وجود اجراءات عديدة من قبل دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة للحد من ظاهرة الجزر العشوائي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: منع عمليات الجزر العشوائي للمواشي يحدُّ من انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: منع عمليات الجزر العشوائي للمواشي يحدُّ من انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).