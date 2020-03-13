صحة الكرخ: الاصابة الجديدة بكورونا تعود لشاب عاد من ايران قبل أسبوعين

2020/03/13 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداوضحت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الجمعة، ان الاصابة الجديدة بفيروس كورونا هي لشاب بعمر 39 سنة عاد من ايران منذ 15يوماً.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الحالة المصابة بفيروس كورونا في الدائرة هي لشاب بعمر ٣٩ سنة كان قد عاد من إيران قبل ١٥ يوماً".واضافت "المصاب قد راجع مستشفى اليرموك التعليمي يوم أمس بعد ظهور أعراض المرض عليه وتم تشخيصه سريريًا واحيل إلى مستشفى الفرات العام".

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