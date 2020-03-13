متنبئ جوي يتوقع حالة الطقس لليومين المقبلين.. امطار رعدية وعواصف قادمة

2020/03/13 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشر المتنبئ الأقدم في مطار البصرة، صادق العطية، اليوم الجمعة، تطورات حالة الطقس في عموم البلاد ليومي الجمعة والسبت.وقال العطية في منشور على صفحته في منصته على الفيسبوك، إن منخفض هذه الليلة يتحرك مبتعدا عن اجواء مصر عدا شرقها بعد ان سبب هطولا غزيرا للامطار وسيول وفيضانات وخسائر بشرية ومادية” .[…]

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