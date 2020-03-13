كورونا يطيح بكرة القدم.. إصابة 6 لاعبين في إيطاليا والدوري الأوروبي يقترب من الإلغاء

2020/03/13 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد موقع سكاي سبورت، اليوم الجمعة، بان هناك إمكانية كبيرة يتم الغاء الدوري الأوروبي جراء تفشي فيروس كورونا.وقال الموقع نقلا عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، بأنه بنسبة 75% سيتم الغاء هذا الموسم ولن يكتمل الدوري” مبينا ” بنسبة كبيرة لن يكون هُنالك بطل للبريمرليغ هذا الموسم ولن يكون هُنالك هبوط أو […]

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