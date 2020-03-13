روسيا تتجه نحو أزمة اقتصادية ومالية مع انهيار عملتها

2020/03/13 | 22:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار الروبل الروسي، في الأسواق العالمية، بالتزامن مع انهيار مؤشرات الأسهم الروسية، على مدار الأسبوع الفائت، إذ اقترب السعر من مستويات أزمة 2014، وتجاوز 75 روبل للدولار الواحد، فيما كان

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