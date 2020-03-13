رفض واسع للعدوان الأميركي على قواتنا الأمنية

2020/03/13 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / شيماء رشيد

استنكرت رئاستا الجمهورية ومجلس النواب الاعتداء الأميركي - البريطاني الذي استهدف مواقع عسكرية في عدد من المدن العراقية، وادى الى استشهاد وجرح منتسبين في القوات الامنية العراقية ومدنيين، وبينما وجه وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، باستدعاء السفيرين الاميركي والبريطاني لدى بغداد، طالب برلمانيون بعقد جلسة طارئة واتخاذ موقف حازم وواضح تجاه الخروقات الاميركية.

كما، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، ان العراق سيتوجه بالشكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشأن اعتداء القوات الأميركيّة على مقرّات حكوميّة.

وعدت رئاسة الجمهورية، في بيانها، ان الاعتداء «انتهاك للسيادة الوطنية»، مجددة «التأكيد على أن معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة».

بدوره، طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك دوليا بشكل رسمي لادانة الاستهداف الهمجي الاميركي لمنشآت عسكرية ومدنية والمباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية عبر القنوات الدبلوماسية لاخراج

المحتل.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أصدرت بياناً بشأن القصف الأميركي-البريطاني، الذي استهدف مواقع تابعة للقوات الأمنية العراقية، أشارت فيه إلى أن «العراق تعرض الى اعتداء سافر من طائرات اميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي، مغاوير الفرقة التاسعة عشرة ومقر اللواء الـ 46 للحشد الشعبي وفوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل (جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق، مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف)».

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