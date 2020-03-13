قرب استكمال الجدول الخاص بانتخابات الدوائر المتعددة

2020/03/13 | 22:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

تواصل اللجنة القانونية النيابية عملها لاستكمال الفقرة الوحيدة المتبقية من قانون انتخابات مجلس النواب الخاصة بالدوائر المتعددة ونوعيتها وعدد المقاعد في كل محافظة خلال اسبوعين بعد بداية الفصل التشريعي الثاني، مشيرة إلى أنها بعد الانتهاء سترسل الجدول كملحق الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه مع القانون.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، في حديث لـ”الصباح”: ان “قانون انتخابات مجلس النواب اكتمل من جميع نواحيه باستثناء الجدول الذي يخص الدوائر المتعددة، مبينا أن عدم تمرير الفقرة يعود إلى أنه بعد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بدأت العطلة التشريعية.



وأضاف الغزي انه في بداية الفصل التشريعي الثاني ستعمل اللجنة القانونية على استكمال الجدول وخلال اسبوعين يرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، موضحاً ان الجدول يتضمن نوعية الدوائر المتعددة وعدد المقاعد في كل محافظة وكيفية توزيعها.

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