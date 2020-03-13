خارطة طقس العراق.. أمطار رعدية وسحب ركامية وانخفاض قوة “التنين”

2020/03/13 | 22:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد نشر المتنبئ الأقدم في مطار البصرة، صادق العطية، اليوم الجمعة، تطورات حالة الطقس في عموم البلاد ليومي الجمعة والسبت.وقال العطية في منشور على صفحته في منصته على الفيسبوك وتابعته “ي سعراق” إن منخفض هذه الليلة يتحرك مبتعدا عن اجواء مصر عدا شرقها بعد ان سبب هطولا غزيرا للامطار وسيول وفيضانات وخسائر […]

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