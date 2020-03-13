“الجمعة السوداء”: 250 وفاة بـ “كورونا” في إيطاليا

2020/03/13 | 22:07 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت إيطاليا رقماً صادماً جديداً بوفاة 250 شخصاً جديداً بفيروس “كورونا”، في عدد قياسي خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات فيها إلى 1266 حالة.ووصف اليوم الجمعة في إيطاليا

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