توضيح من صحة النجف بشان المصاب بفايروس كورونا

2020/03/13 | 22:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت دائرة صحة النجف الاشرف توضيحا لجميع الاخوة المواطنين ان المريض ح ع م من ابناء المحافظة تولد 1959 من سكنة حي السلام من القادمين من ايران.واضافت انه ادخل […]

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