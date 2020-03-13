القبض على عصابة تقودها امرأة مختصة بسرقة محلات الذهب في ميسان

2020/03/13 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..كشفت قيادة شرطة ميسان،عصر الجمعة، عن القائها القبض على عصابة متخصصة بسرقة محال بيع الذهب في مركز العمارة.وقال بيان القيادة أن العصابة تقودها امرأة تبلغ من العمر ٤٠ سنة ، مبينا أن العصابة تنوي السطو المسلح لمحلات سوق الذهب في مركز العمارة، مؤكدا أن العصابة اعترفت قضائياً بارتكابها مع بقية أفراد العصابة […]

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