فؤاد الصلاحي - كورونا ..الخوف والتحدي في آن واحد

2020/03/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_الصلاحي بسرعة فائقة تماشيا مع تطورات العولمة وفق نقلات نوعية غير مسبوقة في مجال الاعلام والاتصالات وظهور القرية الكونية انتشر كورونا الى مختلف الدول والمجتمعات عابرا حدود الزمان والمكان وعابرا حدود الطبقات والأديان والمذاهب ، أصاب العامة والخاصة ، الفقراء والاغنياء ، مدركا لمحددات الجنوسة فاصاب المرأة والرجل..منتشرا في الدول المتطورة والاقل تطور ، أصاب المتدين و غير المتدين ..اثار الخوف والهلع في ارجاء ا......

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