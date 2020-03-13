رضى حليم - 13 مارس ذكرى مولد -شاعر الثورة والمقاومة

2020/03/13 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضى_حليم هو "عاشق فلسطين" و "شاعر الثورة والمقاومة"، الذي يمتزج شعره بحب الوطن ومحبوبته الأنثى؛ إنه الشاعر الفلسطيني محمود درويش، الذي يصادف اليوم 13 مارس ذكرى ميلاده سنة 1941 بفلسطين، في حاضرة البروة، التي تقع في الجليل قرب ساحل عكا.خرج محمود درويش مع أسرته برفقة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 إلى لبنان، ثم عاد مع أسرته متخفيين سنة 1949 بعد توقيع اتفاقيات الهدنة، لتصدم عائلة درويش بقرية مهدمة شيد مكانها (......

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