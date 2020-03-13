اكتشاف بؤرة جديدة لفيروس كورونا اكبر من ووهان الصينية

2020/03/13 | 22:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،اليوم الجمعة، أن “أوروبا باتت “البؤرة” الجديدة لوباء كورونا المستجد، داعياً الدول إلى “التحقق من كل حالة وعزلها وإخضاعها لفحص ومعالجتها”.وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس لوسائل إعلام خلال مؤتمر صحفي إفتراضي إن “أوروبا حالياً هي بؤرة وباء كوفيد 19 العالمي”، مشيراً إلى أن عدد الحالات التي تسجل يومياً يفوق عدد […]

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