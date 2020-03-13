كورونا يضرب لاعبا جديدا بالدوري الإيطالي

2020/03/13 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب جديد من الدوري الإيطالي للإصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، لتزداد احتمالية إلغاء الموسم الكروي.

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