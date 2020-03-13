الخارجية تسلم السفير الامريكي مذكرة احتجاج وتستدعي نظيره البريطاني

2020/03/13 | 22:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عبرت وزارة الخارجيّة عن رفضها، وإدانتها لما أقدمت عليه القوات الأميركيّة من انتهاك لسيادة العراق بقصف مقرّات للجيش، والشرطة، والحشد الشعبيّ وهي قوات وطنيّة عراقـيّة دافعت عن العراق، ووحدته، وقاتلت ببسالة، وأوقفت امتداد تنظيم داعش إلى دول المنطقة، بل العالم.

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