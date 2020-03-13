الرئيس البرازيلي يعلن انه غير مصاب كورونا

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسورنارو الجمعة عبر صفحته على موقع فايسبوك انه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد.وخضع بولسونارو لفحص كورونا لدى عودته من زيارة للولايات المتحدة حيث التقى في […]

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