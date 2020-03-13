القوات الامريكية تقلص تواجدها في احدى القواعد العسكرية في العراق

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني عراقي، مساء الجمعة، بتقليص القوات الامريكية من تواجدها العسكري في قاعدة القيادة الجوية، ما بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.وابلغ المصدر شفق نيوز، أن "القوات الامريكية قلصت من جنودها في قاعدة القيارة الجوية جنوب الموصل وابقت فقط على كتيبة المدفعية والقوات الخاصة وانزلت المنطاد المخصص للمراقبة في القاعدة".وياتي القرار بعد قصف قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة بغداد، في عملية اوقعت قتلى وجرحى من جنود التحالف الدولي، ودفعت بالطيران الامريكي تنفيذ ضربات جوية على مواقع امنيى وعسكرية تابعة للقوات العراقية والحشد الشعبين واستهدفت ايضا مطار كربلاء- قيد الانشاء-.ولم تتبنَ أية جهة- الى الان- قصف معسكر التاجي، إلا ان الولايات المتحدة قالت ان ضرباتها الجوية كانت "دفاعية" واستهدفت أسلحة مقدمة من إيران استخدمتها جماعة كتائب حزب الله في مهاجمة قوات التحالف التي تقودها واشنطن.لا يزال هناك نحو 5000 جندي أمريكي في العراق، معظمهم بصفة استشارية، في إطار تحالف دولي أوسع تم تشكيله لمساعدة العراق على التصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وهزيمته.وتتهم واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من إيران بتنفيذ هجمات بصواريخ وقصف بشكل منتظم للقواعد التي تستضيف القوات الأمريكية والمنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية في بغداد.وتصاعد التوتر بعد ان استهدفت واشنطن بغارة جوية الجنرال الإيراني الكبير قاسم سليماني ومؤسس كتائب حزب الله أبو مهدي المهندس على الأراضي العراقية في يناير كانون الثاني.وبعد مقتل سليماني أصدر البرلمان العراقي قرارا يدعو جميع القوات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.

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