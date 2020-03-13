السلطات المغربية تقرر إغلاق المدارس اعتبارا من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المغرب، مساء اليوم الجمعة، وقف الدراسة بمدارس والجامعات، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، الموافق 16 مارس/ آذار الجاري، ولأجل غير مسمى بسبب مخاوف من انتشار عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وجاء في بيان وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، أنه "قد تقرر توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول انطلاقا من يوم الاثنين 16 آذار/ مارس حتى إشعار آخر، في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار وباء كورونا".

وأعلن المغرب الجمعة عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لترفع الحصيلة إلى 7 حالات بالمغرب، كما أعلنت وزارة الصحة الجمعة عن شفاء أول مصاب بالفيروس.

وبحسب الوزارة فإن الحالة تعود لمواطن مغربي عمره 39 عاما، وصل إلى ​الدار البيضاء​ يوم الأربعاء الماضي قادما من ​إسبانيا​.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه "بعدما ظهرت على المصاب عوارض تنفسية قدم على إثرها إلى المستشفى، واشتبه الطاقم الطبي بإصابته بالفيروس، ليتم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب، الذي أكد الإصابة، وهو تحت الرعاية الصحية في أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطلت عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين.



كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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