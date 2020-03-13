فرنسا تكشف عن حجم الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات ال24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79.وأضاف أن هناك 154 شخصا “ما زالوا في حالة حرجة”، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون […]

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