تربية النجف تصدر توجيهات عدة لإدارات المدارس

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أصدرت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، توجيهات عدة لإدارات المدارس في المحافظة.

وذكر بيان للمدي...





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