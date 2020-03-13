2020/03/13 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم
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وذكر بيان للمدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تربية النجف تصدر توجيهات عدة لإدارات المدارس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - النجف
أصدرت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، توجيهات عدة لإدارات المدارس في المحافظة.
وذكر بيان للمدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تربية النجف تصدر توجيهات عدة لإدارات المدارس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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