بسبب كورونا.. ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض، إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة.

وصرح ترامب أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت اليوم بأن الرئيس دونالد ترامب سيعلن حالة الطوارئ في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض (CDC) في الولايات المتحدة، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1678 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 41.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات ارتفع بـ414 حالة بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، بالإضافة إلى تسجيل 5 وفيات جديدة.

وبين المصابين 49 شخصا تم إجلاؤهم عن مدينة ووهان الصينية، حيث بؤرة الفيروس، وعن اليابان.

وأضافت أن الإصابات تم تسجيلها في 46 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا التي تقع فيها العاصمة واشنطن، فيما كانت المعطيات السابقة تشير إلى تفشي الفيروس في 42 ولاية والعاصمة واشنطن.

يشار إلى أن البيانات التي تقدمها مراكز الرقابة ومنع انتشار الأمراض قد تكون مختلفة عما تعلن عنه سلطات كل ولاية على حدة.

بغداد اليوم- متابعة

أكد المدير العامة لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أن أكثر من 5 آلاف شخص توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وأن أوروبا أصبحت "بؤرة" للوباء.

وقال غيبريسوس في المؤتمر اليومي للمنظمة: "إن تجارب ا

بغداد اليوم - متابعة

أفاد نجل الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، في حديث لوسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن نتائج التحاليل التي أجراها والده للكشف عن إصابته بكورونا كانت سلبية، نافيا ظهور أي أعراض عليه.

وكانت صحيفة O Dia البرازيلية قالت في وقت س

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت قناة "فوكس نيوز" الأميركية اليوم الجمعة، بأن البيت الأبيض يشهد اجتماعا طارئا بعد تشخيص إصابة رئيس البرازيل جايير بولسونارو بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة Odia البرازيلية، في وقت سابق من اليوم الجمع

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