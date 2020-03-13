صحة ذي قار تعلن سلامة 8 حالات جديدة مشتبه إصابتها بكورونا

2020/03/13 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، سلامة 8 حالات جديدة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرتنا ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد 16 عينة جديدة لمرضى مشتبه اصابتهم بفايروس كورونا وقد ظهرت نتائج الفحص لثمان أشخاص فقط وكانت النتيجة سالبة اي غير مصابة بهذا الفايروس".واضاف نحن "الان بأنتظار نتائج العينات الثمان المتبقية ومن ضمنها نتيجة المريض المصاب بالكورونا".

بغداد اليوم - النجف

أصدرت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، توجيهات عدة لإدارات المدارس في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، انه "بتوجيه من المدير العام للتربية في محافظة النجف الأشرف يتوجب على ادارات المدارس فقط التواجد ليومين في الاسبوع ه

بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الأقدم في مطار البصرة، صادق العطية، اليوم الجمعة، تطورات حالة الطقس في عموم البلاد ليومي الجمعة والسبت.

وقال العطية في منشور على صفحته في منصته على الفيسبوك، تابعته (بغداد اليوم)، إن منخفض هذه الليلة يتحرك مبتعدا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات بفيروس (كورونا)، المستجد.

ونشرت الوزارة الموقف أدناه الموقف للفيروس في العراق ليوم الخميس الموافق ١٣ آذار ٢٠٢٠ وكما يلي:

- أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٧٦ نموذج

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