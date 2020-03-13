كورونا يصيب “دانيلي روجاني” ليزيد احتمالية الغاء الدوري الايطالي

2020/03/13 | 22:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض لاعب جديد من الدوري الإيطالي للإصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، لتزداد احتمالية إلغاء الموسم الكروي.فبعد إصابة دانيلي روجاني، مدافع يوفنتوس، و5 لاعبين آخرين من سامبدوريا، هم جابياديني، وكولي، وإيكدال، ولاجومينا، وثورسبي، أعلن فيورنتينا تعرض لاعبه للإصابة بالوباء العالمي.وذكر فيورنتينا في بيان، عبر موقعه الرسمي، أن دوسان فالهوفيتش مهاجم الفريق، أصيب بفيروس كورونا المستجد.[…]

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