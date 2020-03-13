اعلان حالة الطوارئ في أمريكا بسبب كورونا

2020/03/13 | 23:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.

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