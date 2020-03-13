2020/03/13 | 23:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، توجيهات عدة لإدارات المدارس في المحافظة.وذكر بيان للمديرية، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “بتوجيه من المدير العام للتربية في محافظة النجف الأشرف يتوجب على ادارات المدارس فقط التواجد ليومين في الاسبوع هما الاحد والثلاثاء لانجاز الانفكاك والمباشرة للمجازين من الكوادر واصدار الوثائق للمراجعين”.وشددت المديرية بحسب البيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية النجف تصدر توجيهات جديدة لإدارات المدارس في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية النجف تصدر توجيهات جديدة لإدارات المدارس في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).