أمريكا تعلن حالة الطوارئ لمكافحة كورونا

2020/03/13 | 23:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، إن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة في مواجهة وباء كورونا الجديد بإعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في حديقة البيت الأبيض أن الحكومة ستخصص مبالغ ضخمة لمكافحة الفيروس.

وأشاد الرئيس الأميركي بقراره إغلاق الحدود مع أوروبا، الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية "البؤرة الجديدة" لفيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى أن هناك تعاوناً بين جهات حكومية وأخرى خاصة من أجل تعزيز قدرات البلاد على إجراء الاختبارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

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