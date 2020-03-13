على الطريق السريع: اعتصام لأهالي من إدلب رفضاً للدوريات التركية – الروسية

2020/03/13 | 23:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصم عدد من أهالي إدلب، اليوم الجمعة، على طريق اللاذقية – حلب، احتجاجاً على الدوريات التركية – الروسية المرتقب تسييرها قريباً.وتوجه الأهالي إلى جسر #أريحا الواقع على طريق اللاذقية

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