خبير: السعودية لن تصبر كثيرا أمام الأزمة النفطية وروسيا لن تتأثر

2020/03/13 | 23:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير في شؤون الروسية سمير ايوب، اليوم الجمعة، أن السعودية لن تصبر كثيرا أمام الأزمة النفطية وروسيا لن تتأثر لأنها لا تعتمد على النفط بدرجة الأساس.وقال ايوب لـ”العهد”، إن “الأزمات الكبير التي تعرضت لها لروسيا جعلتها قوية ولا تعتمد على النفط بدرجة الأساس”، لافتا إلى أن “هذه الأزمة ستفيد روسيا لأنها لا تعتمد […]

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