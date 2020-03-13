تداعيات الرد الأميركي.. استدعاءاتً وشكاوى دوليّة وجثث تحت الأنقاض

2020/03/13 | 23:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت يبدو أن تداعيات القصف الأميركي لمواقع ميليشيا #كتائب_حزب_الله في #العراق، تأبى أن تنتهي، إذا ما تكاد جهة رسمية ما أن تدلي بتصريحها أو بيانها، حتى تجيء

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