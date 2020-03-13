المثنى تعلن خلوها من كورونا

2020/03/13 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة المثنى، خلو المحافظة من فيروس كورونا.

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