ترامب يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

2020/03/13 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

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