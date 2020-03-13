العراق يتوجه بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن قصف أمريكي لمقرات حكومية

2020/03/13 | 23:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق، اليوم، أنه سيتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشأن قصف الطائرات الأمريكية لعدة مواقع داخل أراضيه.وقال السيد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في […]

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