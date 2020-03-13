ترامب يعلن الطوارىء في الولايات المتحدة لمواجهة

2020/03/13 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مواجھة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.يتبع ..

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