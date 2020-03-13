2020/03/13 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت دائرة صحة واسط، الجمعة، تسجل إصابتين جديدتين بكورونا، فيما أكدت صحة المثنى خلوها من الفايروس.

بغداد اليوم - النجف

أصدرت مديرية تربية محافظة النجف الأشرف، توجيهات عدة لإدارات المدارس في المحافظة.

وذكر بيان للمديرية، انه "بتوجيه من المدير العام للتربية في محافظة النجف الأشرف يتوجب على ادارات المدارس فقط التواجد ليومين في الاسبوع ه

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، سلامة 8 حالات جديدة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرتنا ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد 16 عي

بغداد اليوم- بغداد

نشر المتنبئ الأقدم في مطار البصرة، صادق العطية، اليوم الجمعة، تطورات حالة الطقس في عموم البلاد ليومي الجمعة والسبت.

وقال العطية في منشور على صفحته في منصته على الفيسبوك، تابعته (بغداد اليوم)، إن منخفض هذه الليلة يتحرك مبتعدا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واسط تسجل إصابتين جديدتين بكورونا والمثنى تعلن خلوها من الفايروس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واسط تسجل إصابتين جديدتين بكورونا والمثنى تعلن خلوها من الفايروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).