اهل الحق: أميركا تعتبر الحشد الشعبي عثرة في طريق مشروعها في المنطقة

2020/03/13 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعيدي، اليوم الجمعة، ان “قصف مقرات الحشد والقوات الأمنية ومطار كربلاء تقع في سلسلة الجرائم التي ارتكبتها اميركا”.وقال السعيدي لـ”العهد”، ان “البرلمان والشعب قالوا كلمتهم بإنهاء الوجود الأميركي في العراق”، مبينا، ان “كل المشاكل التي تفتعلها اميركا تصب في تعطيل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء”.[…]

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