ملخص لأهم الأحداث التي شهدها العراق اليوم الجمعة 13 آذار

2020/03/13 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد شهد العراق اليوم الجمعة 13 اذار 2020 تطورات مختلفة نلخص ابرزها :أمني: قررت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، حظر التنقل بين محافظات البلاد لمدة 10 أيام، ومنع دخول الوافدين من ألمانيا وقطر، في سياق مساعي الحد من تفشي فيروس كورونا.أمني: حظرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق التجول في مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، ضمن حزمة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.سياسي: دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الرئاسات الثلاث والقيادات السياسية، إلى اجتماع “عاجل” لبحث الرد على الهجوم الأمريكي على مواقع عسكرية وأمنية في البلاد.أمني: أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال “كينيث ماكينزي”، اليوم الجمعة، إن التهديد الذي تمثله إيران لا يزال كبيرا حتى بعدما نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد فصائل مسلحة مدعومة من طهران في العراق.أمني: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، اليوم الجمعة، جميع أطراف الصراع إلى الوقف الفوريّ للتصعيد، بعد الهجوم الأمريكي على مقار للجيش العراقي والحشد الشعبي ليل أمس الخميس.أمني: قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، إن بغداد تعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع تستخدمها ميليشيا كتائب حزب الله في العراق.أمني: أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، اليوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 65 عاماً بفيروس كورونا.أمني: أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مجموع الوفيات في عموم البلاد بلغ تسع حالات.أمني: اغتال مسلحون يرجح انتمائهم لميليشيات متنفذة الناشط رحيم ساجت المنتفجي عقب مغادرته من المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة في قضاء الزبير في محافظة البصرة.أمني: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها سترد بشكل حاسم على أي هجوم تتعرض له قواعدها العسكرية في العراق، وحذرت القيادة إيران، من تهديد القوات الأمريكية، مشددة على أنها لديها الإرادة للرد على أي هجمات تستهدف القوات الأميركية.سياسي: أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة، استدعاء سفيري واشنطن ولندن لتبلغهما احتجاج بغداد على غارات جوية أمريكية أوقعت 6 قتلى في البلادسياسي: تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن لغة التصعيد والتهديد التي كان يستخدمها ضد القوات الأمريكية لاسيما في الفترة الأخيرة عندما كان مقيما في مدينة قم الإيرانية.محلي: أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق اليوم الجمعة إطلاق أكثر من 3 آلاف درجة وظيفية من حركة الملاك في جميع الجامعات، مبينة أن تلك الدرجات كانت مصادرة ومخفية من قبل بعض الجامعات.سياسي: أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الجمعة، أن الرد على الهجوم الذي استهدف قوات التحالف الدولي في العراق كان سريعا وحاسما ومناسبا.محلي: سجلت سلطات إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي السليمانية وأربيل.أمني: أعلنت وزارة الدفاع الأمركية أن الضربات الجوية التي نفذت في العراق فجر اليوم الجمعة استهدفت مواقع تابعة لكتائب حزب الله الموالية لإيران.اقتصاد: قال الخبير الاقتصادي إن “انخفاض أسعار النفط في هذا العام سيؤثر بشكل كبير على تنمية القطاع الزراعي ودعم الفلاحين وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة على اعطاء قروض للمزراعين لتأمين المحاصيل بالاضافة الى عدم ترفير المبيدات التي تسهم في الحفاظ على الزراعة”.أمني: كشفت مصادر عراقية خاصة تفاصيل القصف الأمريكي الذي طال مواقع الميليشيات العراقية الموالية لإيران، وقالت إن “القصف الأمريكي استهدف مواقع عسكرية تابعة لميليشيا حزب الله في ناحية جرف الصخر شمالي بابل وميليشيا بدر شمالي كربلاء، وميليشيا العصائب في قضاء بلد وميليشيات حزب الله ولواء الطفوف والإمام علي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.أمني: توعدت ميليشيا النجباء الموالية لإيران بالرد على القصف الأمريكي الأخير الذي طال العديد من مواقع الميليشيات في العراق فجر الجمعة.أمني: أعلن مسؤول محلي في محافظة الأنبار وصول 26 جثة إلى العراق، لعناصر الميليشيات التابعة للحشد وقتلوا في قصف أمريكي استهدف منطقة البوكمال السوريةأمني: استهدف قصف أمريكي فجر اليوم الجمعة مواقع للميليشيات العراقية الموالية لإيران في العديد من المواقع أبرزها في ناحية جرف الصخر شمالي بابل.

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