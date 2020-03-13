بعد اميركا ..اسبانيا تعلن الطوارىء للوقاية من فيروس كورونا

2020/03/13 | 23:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن رئيس الوزراء الإسباني “بيدرو سانشيز”، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 15 يوما لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.جاء ذلك في كلمة وجهها سانشيز للشعب، عبر التلفزيون الحكومي؛ حيث أشار إلى أنه أبلغ الملك فليب السادس بالقرار.وقال: “أعلنا حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في جميع أنحاء إسبانيا، وسيتم التوقيع على القرار في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء السبت”.وأكد أنه لا يمكن لهم أن يتجاهلوا احتمال وصول عدد الإصابات بـ”كورونا” في البلاد إلى 10 آلاف.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسبانيا ارتفاع وفيات “كورونا” إلى 120 حالة، والإصابات إلى 4 آلاف و200.وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان، بأن إحصائية الضحايا ارتفعت إثر تسجيل 86 وفاة ونحو ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وأوضح البيان أن العاصمة مدريد سجلت العدد الأكبر من الضحايا؛ حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 64، والإصابات إلى ألفين و78.وفي إطار إجراءات للحد من تفشي “كورونا”، قررت السلطات الإسبانية تعطيل الدوام الرسمي في كافة الجامعات، وإغلاق المتاحف والمسارح والمراكز الاجتماعية والبارات والمطاعم والمحلات التجارية، كما ألغت المحاكم في مدريد كافة المرافعات.

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