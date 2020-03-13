غداً.. إطلاق منصة التعليم الإلكتروني تعويضاً عن العطلة الإجبارية

2020/03/13 | 23:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اسراء السامرائي

لجأت وزارة التربية الى اعتماد التعليم الالكتروني لتعويض الطلبة عن تعطيل المدارس جراء ازمة كورونا، في اجراء لاقى دعم هيئة الاعلام والاتصالات التي بادرت بتقديم حلول تتضمن في ابرز جوانبها توفير سعات انترنت مجانية بهدف انجاح هذا البرنامج.

في غضون ذلك، اصدرت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوروبي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر واليونيسيف، تعليمات بشأن حماية الأطفال ودعم عمليات المدارس الآمنة.

وذكر مدير التلفزيون التربوي في وزارة التربية احمد عادل المالكي ان الوزارة ستطلق يوم غد الاحد منصة نيوتن الالكترونية لتكون متاحة امام الطلبة والتلاميذ كافة، بالتزامن مع تعطيل الدوام في المدارس بسبب وباء كورونا المستجد.

واشار لـ{الصباح» الى ان الوزارة عملت على تأسيس منصة الكترونية لتقديم الخدمات التربوية للطلبة في منتصف العام 2019 واعدت لها خطة ستراتيجية تستمر عشر سنوات من اجل ان تحقق الاهداف التي عملت من اجلها بغية تطوير الواقع التعليمي للطلبة.

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