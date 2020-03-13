اكاديمي: أمريكا هي التي تتحكم بأسعار منظمة أوبك وحتى شركة أرامكو السعودية

2020/03/13 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد اسامة السعيدي، اليوم الجمعة، أن “أمريكا هي التي تتحكم بأسعار منظمة أوبك وحتى شركة أرامكو السعودية.وقال السعيدي لـ”العهد”، إن “كل ما يحصل من اجراءات وقرارات تصدر من أوبك أو عن السعودية هي بأشراف ومتابعة امريكية”.وأضاف أن “القرار الأخير الذي اتخذته السعودية هو من اجل أمريكا لكي […]

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